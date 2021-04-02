ايران على خط زلازل اقليمية بعد الاتفاق مع الصين

كتب مصطفى فحص في "الشرق الاوسط": مما لا شك فيه أن الاتفاق الصيني - الإيراني ترجمة عملية لتطلعات المرشد الجيو - استراتيجية، ونظرية التوجه شرقاً، إنقاذاً للنظام من أطماع الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة، وعدم الارتهان لإملاءاته السياسية والاقتصادية، لكنه سيضع إيران على خط زلازل إقليمية يبدأ في موسكو، مروراً بآسيا الوسطى وتركيا، وصولاً إلى دول الخليج العربي، فهذه الدول لن تقبل بأن تتحول إيران إلى قاعدة صينية متقدمة على مفترق «طرق الحرير» الاقتصادية، أو أن تستغل طهران الصين من أجل الاستمرار في زعزعة استقرار جوارها.

من المؤكد أن الاتفاقية التي أدخلت طهران في مشروع «الحزام والطريق» الذي يمثل ذروة التوسع الاقتصادي الصيني في العالم، ضربة قاسية لمشروع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعروف بالمجال الحيوي الأورو - آسيوي الذي كانت موسكو تراهن عليه من أجل إعادة مدّ نفوذها السياسي والاقتصادي من وسط أوروبا حتى تخوم الخليج العربي، كما أن هذا الاتفاق سيثير حفيظة أنقرة التي تعمل على ترسيخ وجودها في جمهوريات آسيا الوسطى أو ما يعرف بـ«العالم التركي» الذي يشكل همزة الوصل السياسي والاقتصادي والثقافي بينها وبين موسكو وبكين، والذي ستحاول طهران إعادة التسلل إليه عبر البوابة الصينية.

وعليه؛ وضعت طهران نفسها في صلب الصراع الصيني - الأميركي المقبل، ومن الممكن أن تتحول إلى ساحة اشتباك بينهما، لا يمكن التكهن مبكراً بنتائجه، ولكن يمكن تصور شكله وخطورته على إيران وشعبها

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