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بايدن يتعرض لموقف محرج مرة جديدة.. والكاميرات توثق (فيديو)

Lebanon 24
02-04-2021 | 10:00
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بالرغم من صعود الرئيس جو بايدن درج طائرة الرئاسة بحذر شديد للتوجه إلى ولاية بنسلفانيا لإطلاق خطته للبنية التحتية البالغة 2 تريليون دولار، إلا أنه تعثر مرة أخرى، دون أن يسقط.

ويظهر مقطع فيديو تم التقاطه من أسفل الدرج أن الرئيس الأميركي البالغ من العمر 78 عاما وهو يصعد إلى الطائرة ويحمل معه حقيبة ومظلة تحت المطر الغزير، وقبل وصوله إلى مدخل الطائرة بقليل، كاد أن يسقط بعد أن فوت درجا، لكنه تدارك الموضوع وحافظ على توازنه.

President Biden boards Air Force One en route to Pittsburgh

pic.twitter.com/LKooh1YMLJ

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من تعثره ثلاث مرات خلال صعوده درج الطائرة. في المرة الأولى تمكن من الإمساك بحافة السلم وواصل السير، لكن توازنه اختل مرة ثانية ثم ثالثة حتى سقط على ركبتيه.

المصدر: وكالات
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