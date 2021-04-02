عربي-دولي

تزوجا قبل شهرين.. واختارا "طريق داعش"!

Lebanon 24
02-04-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-809026-637529447899572906.jpg
Doc-P-809026-637529447899572906.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت وزارة العدل الأميركية، أمس الخميس، توجيه تهمة "التآمر لتقديم دعم مادّي لمنظمة إرهابية أجنبية" إلى زوجين أميركيين اعتقلا أثناء محاولتهما الصعود على متن سفينة متجهة إلى اليمن، بقصد الانضمام إلى تنظيم داعش.

 

وقالت الوزارة إن المتهمين هما جيمس (عبدالله) برادلي البالغ من العمر 20 عاماً، المتحدهلىر من ولاية نيويورك (شمال شرق) وزوجته أروى مثنى البالغة 29 عاما، والمتحدّرة من ولاية ألاباما (جنوب شرق).

 

وأضافت أنهما اعتقلا في ميناء نيوارك بولاية نيو جيرسي (شمال شرق) أثناء صعودهما على الجسر المؤدي إلى سفينة شحن كانت في طريقها إلى اليمن بعد شهرين فقط من إتمام زواجهما.

 

ووفقاً للوزارة فقد عبر برادلي عن آراء متطرفة عنيفة منذ 2019 على الأقلّ، وفي نقاشات جرت خلال العام الماضي بينه وبين عميل سرّي، مشيرة إلى أنه جاهر مراراً وتكراراً بإيمانه بـ"داعش".

 

كما أخبر جيمس برادلي هذا العميل بأنّه مستعدّ لمهاجمة هدف أميركي، بما في ذلك أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية الشهيرة، وفق المصدر نفسه.

 

وأظهرت وثيقة قضائية أنّ برادلي أصبح محط اهتمام مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" بعدما اعتقلت السلطات في 2019 صديقاً له كان يخطّط للذهاب إلى أفغانستان، للانضمام إلى حركة طالبان.

 

وأضافت الوثيقة نفسها أن برادلي "استمر في التعبير عن رغبته بارتكاب أعمال عنف دعماً للفكر المتطرّف، وقدّم دعمه وولاءه لتنظيم داعش، وحاول السفر إلى الخارج للانضمام إلى التنظيم الإرهابي والقتال من أجله".

 

ووفقاً للمصدر نفسه فقد قرر برادلي التوجّه إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم داعش مع أروى مثنى التي تزوّجها في كانون الثاني الماضي.

 

ونقلت الوثيقة عن برادلي قوله للعميل السرّي "إذا لم أجدهم (عناصر داعش) سأذهب حتّى الصومال" للالتحاق بجماعة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تهدّد الحكومة في البلد الواقع في القرن الأفريقي

 

ويواجه الزوجان عقوبة تصل إلى السجن لمدة 20 عاما،ً إذا ما دينا بالتّهم الموجّهة إليهما.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-04-03
23:53 | 2021-04-03
23:30 | 2021-04-03
23:00 | 2021-04-03
22:30 | 2021-04-03
22:00 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website