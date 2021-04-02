وثيقة بخط يد عرفات تدل على قبور جنود إسرائيليين في سوريا!

ذكر تقرير إسرائيلي أن رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، أرسل في تموز الماضي وثيقة كتبت بخط يد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.وادعى التقرير الذي أورده موقع "واللا" الإخباري أن الوثيقة تحتوي على معلومات مزعومة حول أماكن دفن جنود إسرائيليين قتلوا في معركة "السلطان يعقوب" ضد الجيش السوري إبان الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.وأوضح أن الوثيقة المكتوبة بخط عرفات أشارت إلى ثلاثة قبور في مقبرة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بضواحي العاصمة السورية دمشق.وبحسب الموقع، لم ينف مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية تلقي الوثيقة، كما نقل الموقع عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه تم التحقق من المعلومات الواردة في الوثيقة، وشدد على أنها "كانت معروفة بالفعل لدى الأوساط الاستخباراتية ولم تجدد أي شيء".وأورد الموقع نسخة عن الوثيقة التي قال إنه حصل عليها من مصدر "غير إسرائيلي"، وزعم أنها كتبت قبل أكثر من 20 سنة، وهي عبارة عن مذكرة مكتوبة بخط اليد على أوراق رسمية لمكتب رئيس السلطة الفلسطينية.ولا تذكر الوثيقة مباشرة أن القبور التي تتحدث عنها لجنود إسرائيليين قتلوا في معركة "السلطان يعقوب"، غير أنها تتضمن وصفا دقيقا لموقع ثلاثة قبور في منطقة معينة في مقبرة مخيم اليرموك حيث دفن ضحايا فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بعد عام 1980، كما تحتوي على تعليمات حول كيفية التعرف على هذه القبور.ولم يشر التقرير إلى نتائج فحص أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية للمعلومات الواردة في الوثيقة، وإذا ما كان قد أجري بحث بناء عليها.