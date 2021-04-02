قتلوا شقيقتهم ودفنوها بحجة أنها مصابة بـ"كورونا".. اليكم تفاصيل الحادث (صور)

وردت معلومات إلى مركز الأمن الجنائي في قدسيا حول وفاة امرأة تدعى "هند . ع" في قرية الديماس بريف دمشق.

من خلال التحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى وجود شبهة جرمية في تلك الحادثة وعلاقة ذوي المغدورة بجريمة القتل، وبالتنسيق بين مركز الأمن الجنائي في قدسيا ومركز شرطة قرى الأسد تم إلقاء القبض على كل من: "محمد . ع" و"مصطفى . ع" و"محمود . ع" وهم أشقاء المغدورة.

وبالتحقيق معهم اعترف محمد بإقدامه على قتل شقيقته بواسطة مسدس حربي عائد لوالده المتوفي بالاشتراك مع شقيقيه مصطفى ومحمود، حيث قام بضربها قبل قتلها ضرباً مبرحاً على رأسها، ومن ثم دفنها في مقبرة الديماس لإيهام أهالي القرية والجهات المختصة بأن وفاتها نتيجة إصابتها بوباء كورونا.

تم استخراج الجثة من القبر لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها، وتم التأكد من صحة اعترافاتهم وتبين أن سبب ارتكابهم الجريمة هو خلافات عائلية فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم.