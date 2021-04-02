عربي-دولي

هكذا رد وزير الخارجية السعودي على سؤال حول عدم فرض بايدن عقوبات على بن سلمان

Lebanon 24
02-04-2021 | 11:15
A-
A+
Doc-P-809088-637529578072349482.jpg
Doc-P-809088-637529578072349482.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

علّق وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، على امتناع الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن فرض عقوبات على ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

 

وقال بن فرحان في مقابلة مع "CNN"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت السعودية تشعر بـ"ارتياح" تجاه عدم فرض عقوبات على ولي العهد: "أعتقد أن إدارة بايدن ترى أن المملكة العربية السعودية هي مفتاح أساسي لمصالح الولايات المتحدة وأولوياتها في المنطقة وخارجها".

 

وأضاف: "هم يفهمون أن العمل مع المملكة يتطلب العمل معنا ومع قيادتنا".

 

وتابع "سنواصل الحوار حول أفضل السبل لتحقيق مصالح بلدينا، والتأكد من خدمة مصالحنا وأن نقدم الفوائد التي نملكها على مدى عقود".

 

وأوضح "علاقاتنا بواشنطن تاريخية وقوية واستطاعت عبور العديد من الإدارات المختلفة، وتعود الآن إلى ما يزيد عن 75 عاما".

 

وأردف "لدينا حوار قوي مستمر بين المملكة وإدارة بايدن، بما في ذلك الاتصالات المتكررة مع زملائنا في الولايات المتحدة".

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-04-03
23:53 | 2021-04-03
23:30 | 2021-04-03
23:00 | 2021-04-03
22:30 | 2021-04-03
22:00 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website