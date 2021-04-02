هكذا رد وزير الخارجية السعودي على سؤال حول عدم فرض بايدن عقوبات على بن سلمان

علّق وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، على امتناع الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن فرض عقوبات على ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال بن فرحان في مقابلة مع "CNN"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت السعودية تشعر بـ"ارتياح" تجاه عدم فرض عقوبات على ولي العهد: "أعتقد أن إدارة بايدن ترى أن المملكة العربية السعودية هي مفتاح أساسي لمصالح الولايات المتحدة وأولوياتها في المنطقة وخارجها".

وأضاف: "هم يفهمون أن العمل مع المملكة يتطلب العمل معنا ومع قيادتنا".

وتابع "سنواصل الحوار حول أفضل السبل لتحقيق مصالح بلدينا، والتأكد من خدمة مصالحنا وأن نقدم الفوائد التي نملكها على مدى عقود".

وأوضح "علاقاتنا بواشنطن تاريخية وقوية واستطاعت عبور العديد من الإدارات المختلفة، وتعود الآن إلى ما يزيد عن 75 عاما".

وأردف "لدينا حوار قوي مستمر بين المملكة وإدارة بايدن، بما في ذلك الاتصالات المتكررة مع زملائنا في الولايات المتحدة".