إذا كنت تنوي أخذ لقاح "أسترازينيكا".. إقرأ هذا الخبر

نصحت لجنة اللقاحات الألمانية STIKO، الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما والذين تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح "أسترازينيكا" بعدم تلقي جرعتهم الثانية.وأوصت اللجنة بأن يتلقى هؤلاء الأشخاص جرعة من لقاح قائم على mRNA ، مثل تلك الموجودة في "فايزر" أو "موديرنا" بعد 12 أسبوعا من تلقي جرعتهم الأولى من "أسترازينيكا".وقالت اللجنة في بيان إنه "لحين توفر البيانات المناسبة، نوصي الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما بأنه بدلا من أخذ جرعة "أسترازينيكا" الثانية، يجب أخذ جرعة من لقاح قائم على mRNA بعد 12 أسبوعا من الجرعة الأولى"، مشيرة إلى أنه "لا يوجد دليل علمي على عدم سلامة سلسلة مختلطة من اللقاحات".و تأتي هذه التوصية بعد أن علقت ألمانيا استخدام لقاح "أسترازينيكا" لمن تقل أعمارهم عن 60 عاما بسبب مخاوف من حدوث جلطات دموية نادرة.