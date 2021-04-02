كارثة تهدد القارة السمراء.. والسبب "أسترازينيكا"

حذّر رئيس هيئة مكافحة الأمراض في إفريقيا من أن تعليق الهند المؤقت للصادرات الرئيسية من لقاح أسترازينيكا لعلاج مرض كوفيد-19 سيقوّض خطط التطعيم في إفريقيا، وقد يكون له تأثير "كارثي" إذا تم تمديده.

وقال جون نكينجاسونج، مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (تتبع الاتحاد الإفريقي)، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن التعليق "سيؤثر حتماً على قدرتنا على استمرار تطعيم الناس"، مضيفاً أن الاتحاد الإفريقي خطط لتطعيم ما بين 30 و35% من سكان القارة بحلول نهاية العام، لكن هذا التأخير قد يؤدي إلى عدم تحقق هذا الهدف.

وكان مصدران قد أكدا لوكالة رويترز، الأسبوع الماضي، أن الهند قررت تأجيل الصادرات الكبيرة من الجرعات التي صنعها معهد سيروم الهندي على أراضيها؛ للتأكد من قدرتها على تلبية الطلب المحلي.

وجاءت الخطوة الهندية على خلفية ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بضرورة تسريع وتيرة برنامج التطعيم لمواطني الهند.

كما تبحث السلطات الهندية إمكانية فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء الانتشار السريع للفيروس، لكن أحزاب المعارضة والعاملين بمجال الصناعة يرفضون الإغلاق.

سلالة جديدة تحتوي على 40 طفرة

كما أشار نكينجاسونج إلى أن سلطات الأمراض الإفريقية اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا لدى فحص مسافر متجه من تنزانيا إلى أنغولا، مؤكداً أن تلك السلالة تحتوي على نحو 40 طفرة، وقال: "هذا بالتأكيد نوع مختلف من القلق".

يذكر أنه من المحتمل أن يكون تتبُّع السلالة الجديدة مستحيلاً، خاصةً أن تنزانيا لا تكشف عن أي بيانات حول وضع فيروس كورونا.