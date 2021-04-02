اجتماع افتراضي بين إيران ومجموعة "4+1".. وهذا ما تم الاتفاق عليه

عقدت اللجنة المشتركة للإتفاق النووي اجتماعاً افتراضياً بين إيران ومجموعة "4+1" (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، اليوم الجمعة، برئاسة مندوب الاتحاد الأوروبي، وقررت مواصلة أعمال الاجتماع حضورياً يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة النمساوية فيينا.

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فقد عقد هذا الاجتماع على مستوى المساعدين والمدراء السياسيين لوزارات الخارجية لدول إيران ومجموعة "4+1" عبر الأجواء الافتراضية وتم البحث وتبادل وجهات النظر فيه حول أحدث التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي.



وتم خلال الاجتماع الافتراضي للجنة المشتركة للاتفاق النووي "طرح قضايا جادة وصريحة وقرّر المشاركون مواصلة أعمال الاجتماع بصورة حضورية يوم الثلاثاء القادم في فيينا".وترأس الوفد الإيراني في هذا الاجتماع مساعد الخارجية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، فيما يترأس الاجتماع المدير السياسي لجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكة مورا.

وقال عراقجي، إن طهران "ستوقف خطواتها المتعلقة بخفض الالتزام بالاتفاق النووي بمجرد رفع العقوبات والتحقق منها".



وحول إمكانية عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، قال عراقجي إن "ذلك لا يحتاج إلى محادثات".

وتعليقاً على الاجتماع أعلنت روسيا أنه "ترك انطباعاً بأن الأمور تتطور على المسار الصحيح، لكن السبيل للمضي قدماً لن يكون سهلاً".

وقال مندوب روسيا الدائم لدى المؤسسات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، على حسابه في "تويتر" إنّ "المشاورات بين الممثلين عن إيران ودول 4+1 كانت جادة وستتواصل".

وأضاف: "ثمة انطباع بأنّنا على المسار الصحيح، لكن السبيل للمضي قدماً لن يكون سهلاً وسيتطلب جهوداً مكثفة، ويبدو أن الأطراف المعنية مستعدة لذلك".

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن يوم أمس الخميس عن عقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اليوم الجمعة برئاسة المدير السياسي لجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكة مورا ومندوبي دول مجموعة "4+1" وإيران.

ووفقاً لبيان الاتحاد الأوروبي سيناقش المشاركون في الاجتماع آفاق عودة أميركا المحتملة إلى الاتفاق النووي وكيفية الاطمئنان إلى التنفيذ المؤثر للاتفاق من قبل جميع الأعضاء.



ورحّب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ند برايس، بعقد الاجتماع ووصفه بأنه "يشكل خطوة إيجابية خاصة لو دفع الكرة باتجاه التزام الجانبين بالاتفاق".