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15310 حالة خلال 24 ساعة..هذه الدولة تسجل أعلى إصابات بكورونا!

Lebanon 24
02-04-2021 | 14:20
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أعلنت الفلبين عن تسجيل 15310 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهذا أعلى معدل مبلغ عنه في البلاد منذ بدء تفشي الوباء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات هناك إلى 771497 حالة.

وكشفت وزارة الصحة الفلبينية عن تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ما رفع عدد الوفيات إلى 13320 حالة في البلاد. 

وكان الرقم القياسي اليومي السابق لعدد الإصابات الذي سجل في البلاد يزيد قليلا عن 10000 حالة جديدة.
المصدر: رويترز
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