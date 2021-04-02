عربي-دولي

بريطانيا تضيف أربع دول جديدة إلى قائمة حظر السفر إليها

Lebanon 24
02-04-2021 | 15:54
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قررت الحكومة البريطانية إضافة أربع دول جديدة، هي بنغلاديش وكينيا وباكستان والفلبين، إلى قائمة حظر السفر إليها، وسط مخاوف بشأن المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا.

وقالت وزارة النقل البريطانية إن القيود الأخيرة ستدخل حيز التنفيذ في إنجلترا اعتبارا من 9 نيسان الحالي.

وبموجب شروط حظر السفر، سيتم رفض دخول الزوار الدوليين الذين غادروا أو سافروا عبر هذه البلدان في الأيام العشرة السابقة من دخولهم إلى بريطانيا.

كما يمكن للمواطنين البريطانيين والإيرلنديين، وأولئك الذين لديهم حقوق إقامة في المملكة المتحدة، الدخول إليه من تلك الدول، ولكن يجب عليهم الحجر الصحي في فندق معتمد من الحكومة لمدة 10 أيام، على نفقتهم الخاصة.

ومع إضافة 4 دول جديدة إلى القائمة، يكون مجموع الدول في "القائمة الحمراء" للحكومة 39 دولة، وهي تشمل البرازيل وجنوب إفريقيا، حيث تم تحديد نوعين مختلفين من الفيروس هناك.

كما أن الدول الأخرى في المملكة المتحدة، اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، لديها قوائم مماثلة لتلك التي تنطبق في بريطانيا.

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