عربي-دولي

انفصال 6 عربات من قطار في مصر.. ماذا عن الركاب؟

Lebanon 24
02-04-2021 | 16:25
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قالت وسائل إعلام مصرية، إن ركاب قطار كان متجها من القاهرة إلى أسوان نجوا، الجمعة، بأعجوبة، بعد انفصال ست من عرباته.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" إن "العناية الإلهية" أنقذت ركاب القطار من موت محقق بعد انفصال عرباته.

وتوقف العربات بعد انفصالها عند محطة منقباد في محافظة أسيوط، فيما أكمل القطار طريقه إلى محطة قطار أسيوط.

وقالت صحيفة الأهرام المصرية، إن السلطات استدعت جرارا من محطة أسيوط لسحب العربات المنفصلة، وتوصيلها بالقطار المذكور، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وقال سكرتير عام مساعد أسيوط، نبيل الطيبي، أن حركة القطارات لم تتأثر بالواقعة، ولم يتجاوز معدل التأخير ساعة واحدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات لتفادي أي أحداث مشابهة.

والأسبوع الماضي شيعت مصر ضحايا حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج في جنوب مصر، أسفر عن مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 180 بجروح، معظمهم من أبناء الصعيد.

وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث سكك حديد ومرور مأسوية.

المصدر: اليوم السابع
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