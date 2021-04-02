عربي-دولي

بـ165 مليون دولار.. أمير سعودي يبيع قصرا في الريف الإنكليزي لملك البحرين

Lebanon 24
02-04-2021 | 17:30
A-
A+
Doc-P-809187-637529788997726446.jpg
Doc-P-809187-637529788997726446.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
باع الأمير بندر بن سلطان، أحد كبار الشخصيات الملكية السعودية ، قصرا ريفياً كبيراً ملحقا بحدائق شاسعة في إنكلترا لعائلة ملك البحرين، بحسب ما نقل أشخاص مطلعين على الصفقة لوكالة "بلومبيرغ".

وتظهر المستندات العامة التي تم تقديمها هذا الشهر لشركة Glympton Estates Ltd، التي تدير العقار، أن ملاك القصر هما الآن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ونجله ولي العهد سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ليحلوا محل الأمير بندر، الذي كان سابقا سفيرا للملكة لدى الولايات المتحدة، ورئيسا للاستخبارات السعودية.

وقالت مصادر لبلومبيرغ إن الأمير بندر،  باع "غليمبتون بارك" في منطقة كوتسوولدز ذات المناظر الخلابة في فبراير. وقال أحد المصادر إن سعر القصر تجاوز 120 مليون جنيه إسترليني (165 مليون دولار).

ويبرز البيع العلاقة الوثيقة بين السعودية والبحرين، التي اعتمدت بشكل كبير على المملكة للحصول على الدعم الأمني والمالي. 
المصدر: الحرة - بلومبرغ
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-04-03
23:53 | 2021-04-03
23:30 | 2021-04-03
23:00 | 2021-04-03
22:30 | 2021-04-03
22:00 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website