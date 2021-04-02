عربي-دولي

واشنطن: سنبحث تخفيف العقوبات بعد التزام إيران

Lebanon 24
02-04-2021 | 18:30
A-
A+
Doc-P-809209-637529841488763966.jpg
Doc-P-809209-637529841488763966.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

على الرغم من تمسك وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بالقول إن الاجتماع المزمع عقده في فيينا الثلاثاء المقبل بين الدول المعنية بالاتفاق النووي (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، فضلا عن روسيا والصين) سيبحث آلية رفع العقوبات عن بلاده، أكدت الخارجية الأميركية للعربية أن بحث مسألة رفع العقوبات سيتم بعد عودة السلطات الإيرانية إلى التزاماتها في الاتفاق المبرم مع الغرب عام 2015، والذي تراجعت عن العديد من بنوده خلال الأشهر الماضية.

كما قال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس: "لقد اتفقنا على المشاركة في المحادثات مع شركائنا الأوروبيين والروس والصينيين لتحديد القضايا المطروحة بشأن العودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران".


إلا أنه أوضح أن الإدارة الأميركية لا تتوقع انفراجة فورية، مضيفا أن الوقت لا يزال مبكرا لهذا الأمر.

مناقشات صعبة
كما أضاف: "ستكون هناك مناقشات صعبة في المستقبل. لكننا نعتقد أن هذه خطوة صحية إلى الأمام".

إلى ذلك، أكد أن تلك المحادثات ستتمحور حول مجموعات العمل التي سيشكلها الاتحاد الأوروبي مع باقي المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك إيران.

ولفت إلى أن القضايا الأساسية التي ستتم مناقشتها هي الخطوات النووية التي يتعين على إيران اتخاذها من أجل العودة إلى الامتثال لشروط الاتفاق النووي، وخطوات تخفيف العقوبات التي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها من أجل العودة إلى الامتثال.

وختم قائلا: "لا نتوقع حاليًا أن تكون هناك محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران من خلال هذه العملية، رغم أن واشنطن منفتحة على ذلك".


الدبلوماسية المكوكية
أتت تلك التصريحات بعد أن أكد دبلوماسيون أوروبيون في وقت سابق اليوم أن وفدين من طهران وواشنطن سيسافران إلى فيينا الأسبوع المقبل، لبحث جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران وقوى عالمية، دون أن يجروا محادثات مباشرة.

كما أوضح مصدر دبلوماسي رفيع في الاتحاد الأوروبي، بحسبما نقلت وكالة رويترز أن كلا من "إيران والولايات المتحدة ستكونان في المدينة نفسها، لكن ليس في الغرفة نفسها"، مضيفا أن أسلوب الدبلوماسية المكوكية ستتبع.

وكان لقاء افتراضي عبر الإنترنت جمع في وقت سابق اليوم ممثلين عن إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهي أطراف اتفاق 2015 النووي، لبحث احتمال رجوع الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الذي شارف على الانهيار، وكيفية ضمان تطبيقه على نحو كامل وفعال من كافة الأطراف.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-04-03
23:53 | 2021-04-03
23:30 | 2021-04-03
23:00 | 2021-04-03
22:30 | 2021-04-03
22:00 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website