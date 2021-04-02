إيران: لا مفاوضات مباشرة مع أميركا

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، أن الاجتماع المقبل للجنة المشتركة للاتفاق النووي، في فيينا سيعقد بمشاركة الأعضاء الحاليين فقط، مؤكداً أن بلاده لن تتفاوض مع أميركا على أي مستوى.

وجاء ذلك ضمن تصريحات عراقجي للصحفيين تعليقاً على أنباء أفادت بأن أميركا ستحضر الاجتماع المقبل للجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا، التي تضم إيران، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، وألمانيا .

يذكر أن المشاركين في الاجتماع الافتراضي للجنة في وقت سابق اليوم الجمعة قرروا مواصلة أعمال الاجتماع حضوريا في فيينا، يوم الثلاثاء المقبل.

وعقد الاجتماع على مستوى المساعدين والمديرين السياسيين لوزارات الخارجية لإيران ودول المجموعة برئاسة المدير السياسي لجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي انريكا مورا، حسب وكالة الأنباء الإيرانية.

ذكر عراقجي أن أميركا لن تحضر أي اجتماع تحضره إيران، مضيفاً أن الأمر قطعي.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت أن أميركا ستكون حاضرة في فيينا يوم الثلاثاء المقبل تزامناً مع اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، ولكنها لن تتفاوض مباشرة مع إيران.

وقال عراقجي: "لو أرادت سائر أطراف الاتفاق النووي إجراء مشاورات ثنائية أو متعددة الأطراف مع أميركا حول الإجراءات التي يجب على أميركا أن تتخذها، سواء في فيينا أو في أي مكان آخر، فهو أمر يعود لها".

وأكد أن "الوفد الإيراني لن يُجري أي مفاوضات مع الوفد الأميركي".

وجرى خلال اجتماع اليوم تبادل وجهات النظر بشأن أحدث التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي.