عربي-دولي

تفاصيل جديدة تكشف عن أسباب جنوح "ايفير غيفين".. هذا ما كشفه مسؤولون

Lebanon 24
02-04-2021 | 22:30
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كشف مسؤولان في فريق الإنقاذ التابع لهيئة قناة السويس أن "قائد السفينة العملاقة إيفير غيفين التابعة للخط الملاحي العالمي إيفير غرين قام بمناورة خاطئة أدت لانحراف السفينة بشدة قبل جنوحها بشكل كامل في المجرى الملاحي لقناة السويس".

وأضاف المسؤولان أن "المناورة الخاطئة تزامنت مع العاصفة الترابية ورياح شديدة، وكلها عوامل أدت لفقدان الرؤية وجنوح السفينة، إلا أن العوامل الجوية لم تكن مسؤولة مسؤولية كاملة عن الحادث، حيث عبر قبل هذه السفينة نحو 12 سفينة أخرى في نفس الظروف الجوية والتى لم تكن أبدأ عائقاً أمام حركة الملاحة فى قناة السويس".

ونجحت هيئة قناة السويس في تعويم السفينة العملاقة إيفر غفين بعد مرور 6 أيام على جنوحها في الممر المائي لقناة السويس.

 
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