استمر أطول مدة في محاكمة الرئيس العراقي الأسبق.. كورونا يغيب "قاضي صدام"

أعلن مصدر طبي عراقي، أمس الجمعة، أن القاضي محمد العريبي توفي نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا. وكان العريبي دخل المستشفى قبل عدة أيام إثر تدهور وضعه الصحي، وفيما حاول الأطباء إسعافه إلا أنه فارق الحياة إثر المضاعفات الناتجة عن المرض. ورغم مشاركة عدد من القضاة في محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، غير أن العريبي اشتهر بلقب «قاضي صدام»، نتيجة استمراره فترة طويلة في محاكمة الرئيس السابق وعدد من أركان نظامه في قضية الدجيل عام 1982.

كان أول قضاة صدام حسين الكردي رزكار محمد أمين، استقال من المحكمة بعد عدة جلسات نتيجة تعرضه إلى ضغوط من جهات سياسية، مثلما أعلن عند إعلانه الاستقالة. أما القاضي الثاني عبد الله العامري، فقد أقيل من منصبه بعد أن أعلن أثناء المحكمة مخاطباً الرئيس السابق بأنه ليس ديكتاتوراً. وفيما استمر العريبي فترة طويلة في محاكمة صدام حسين، فإن القاضي الكردي رؤوف محمد رشيد هو الذي أصدر حكم الإعدام بحق صدام حسين.

والقاضي العريبي من مواليد بغداد عام 1969. وعُين كقاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا في محاكمة الرئيس الأسبق صدام حسين ونظامه، في مطلع آب 2004. وترأس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في 20 أيلول عام 2006، التي نظرت في قضايا الأنفال، وقمع الانتفاضة الشعبانية، وصلاة الجمعة، وقصف حلبجة، وتصفية الأحزاب الدينية.

ودخل العريبي كلية القانون جامعة بغداد عام 1987 وتخرج منها عام 1992. وفي 3 تشرين الأول عام 1992 مارس مهنة المحاماة، وفي 14 أيلول عام 1998 دخل المعهد القضائي وتخرج مع الدورة الثالثة والعشرين، وفي أيلول عام 2000 عين قاضياً بمرسوم جمهوري وقعه صدام حسين.