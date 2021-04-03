هذا موعد غرّة شهر رمضان فلكيا

توقع إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن تكون غرة شهر رمضان المبارك فلكيا لمعظم الدول يوم الثلاثاء 13 نيسان الجاري وسيكون عيد الفطر المبارك وأول شوال يوم الخميس 13 أيار المقبل وعليه سيكون الشهر الفضيل هذا العام 30 يوما.

وأضاف مركز الفلك الدولي أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى هلال رمضان يوم الإثنين 12 نيسان، وهي غالبية دول العالم الإسلامي، فإن رؤية الهلال يومها غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأميركيتين. علما بأن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة.

وحيث أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 13 نيسان بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية.

أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية وتقع في شرق أو وسط العالم الإسلامي، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء 14نيسان .

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الإثنين 12 نيسان في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي:

في جاكرتا يغيب القمر بعد 17 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و06 دقائق.

في أبوظبي يغيب القمر بعد 21 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و31 دقيقة.

في مكة المكرمة يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و21 دقيقة.

في عمّان يغيب القمر بعد 22 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و33 دقيقة.

في القاهرة يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و44 دقيقة.

في الرباط يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و39 دقيقة.

في الخرطوم يغيب القمر بعد 24 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و45 دقيقة.

ورؤية الهلال يوم الاثنين من جاكرتا وأبوظبي ومكة المكرمة وعمّان والقاهرة غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب. في حين أن رؤية الهلال من الرباط والخرطوم ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة.