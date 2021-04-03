روسيا.. إحباط مخطط لتفجير مسجد في إقليم ألطاي

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية أنّها ألقت القبض على مواطن "موالٍ لجماعة أوكرانية متطرفة" كان يخطط لتنفيذ عمليات ضدّ مواقع إسلامية في إقليم ألطاي الواقع في غربي سيبيريا بروسيا، وأكدت وكالتا "تاس" و"نوفوستي" شبه الرسميتين الروسيتين، نقلاً بيانات هيئة الأمن الفدرالية، أنّ الموقوف كان يخطط لتفجير مسجد.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الهيئة قولها في بيان إنّ الموقوف من مواليد عام 2000، يحمل الجنسية الروسية، وتم اعتقاله في مركز إقليم ألطاي، مدينة بارنؤول، مشيرة إلى أنّه من مؤيدي جماعة "التجمع العرقي الوطني" الأوكرانية التي أنشئت بهدف تنسيق خطوات أنصار اليمين المتطرف ضدّ الأشخاص المنحدرين من الدول غير السلافية ومؤسسات الحكم في أوكرانيا وروسيا وبيلاروس.



وذكرت الهيئة أنّ الموقوف تلقى من هذه الجماعة المتطرفة أوامر بتنفيذ "عمليات فعل مباشر" ضد حشود من المسلمين ومؤسسات حكومية، بهدف إخافة السكان المحليين، لا سيما المنحدرين من آسيا الوسطى.وأكدت الهيئة أن الموقوف اعترف بأنه تواصل من تلقاء نفسه مع الجماعة المتطرفة في شباط الماضي، بسبب معارضته لسياسات الحكومة الروسية في مجال الهجرة، وتلقى أوائل آذار أوامر باختيار المواقع المناسبة لتنفيذ العمليات والتقاط صور لها، ثم تنفيذ عمليات إحراق وغيرها من حملات تهدف إلى إخافة الناس.وأشارت الهيئة إلى أنّ عناصر الأمن صادروا في مقر إقامة الموقوف مادة متفجرة ومواد الإرشادات الخاصة بتصنيع عبوة ناسفة، ومنشورات أدبية متطرفة، بالإضافة إلى وسائل اتصال تحتوي على صور للمواقع التي اختارها، وهو أرسلها إلى متطرف آخر مشرف عليه في أوكرانيا.