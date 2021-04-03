روسيا.. إحباط مخطط لتفجير مسجد في إقليم ألطاي

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية أنّها ألقت القبض على مواطن "موالٍ لجماعة أوكرانية متطرفة" كان يخطط لتنفيذ عمليات ضدّ مواقع إسلامية في إقليم ألطاي الواقع في غربي سيبيريا بروسيا، وأكدت وكالتا "تاس" و"نوفوستي" شبه الرسميتين الروسيتين، نقلاً بيانات هيئة الأمن الفدرالية، أنّ الموقوف كان يخطط لتفجير مسجد.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن الهيئة قولها في بيان إنّ الموقوف من مواليد عام 2000، يحمل الجنسية الروسية، وتم اعتقاله في مركز إقليم ألطاي، مدينة بارنؤول، مشيرة إلى أنّه من مؤيدي جماعة "التجمع العرقي الوطني" الأوكرانية التي أنشئت بهدف تنسيق خطوات أنصار اليمين المتطرف ضدّ الأشخاص المنحدرين من الدول غير السلافية ومؤسسات الحكم في أوكرانيا وروسيا وبيلاروس.