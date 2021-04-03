عربي-دولي

فرنسا.. حالتا وفاة بتجلّط الدم بعد تلقيهما لقاح "أسترازينيكا"

Lebanon 24
03-04-2021 | 09:30
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أعلنت الوكالة الفرنسية لسلامة الأدوية عن رصدها حالتي وفاة جديدتَيْن بسبب التجلّط الدموي لدى شخصين تلقّيا لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس "كورونا".

وأشار تقرير للوكالة إلى أنّها رصدت خلال الفترة بين 19 و25 آذار الماضي 3 حالات للتجلط الدموي بعد التطعيم بلقاح "أسترازينيكا"، نتجت عنها حالتا وفاة، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "نوفوستي" الروسية.

وكان عدد من الدول، ومعظمها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، علّقت استخدام لقاح "أسترازينيكا" على خلفية التقارير حول تجلط الدم لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، لكن الوكالة الأوروبية للأدوية، وبعد إجرائها دراسات إضافية، لم ترصد أي صلة مباشرة بين تلك الحالات واللقاح.


واستؤنف استخدام اللقاح بشكل عام في معظم الدول، بينما أبقت دول معينة على بعض القيود على استخدام "أسترازينيكا".

المصدر: روسيا اليوم
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