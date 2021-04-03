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ترامب يظهر بهجوم ناري: قاطعوا البيسبول

Lebanon 24
03-04-2021 | 10:30
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شن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس الجمعة، هجوما ناريا على رابطة البيسبول الأميركية، وحث المشجعين على مقاطعة "الرياضة الشعبية" الشهيرة ، بسبب قرارها نقل مباراة كل النجوم هذا العام من مدينة أتلانتا بولاية جورجيا.

 

واعتبر ترامب أن مسؤولي رابطة البيسبول "خائفون من الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين" ، زاعمًا أن الحزب الديمقراطي ضغط لتغيير موقع المباراة بسبب قانون الانتخابات الجديد في جورجيا، الذي وقعه مؤخرًا الحاكم الجمهوري برايان كيمب.

 

كما استهدف هجوم الرئيس السابق المؤسسات التي أصدرت بيانات ضد قانون جورجيا.

 

ونقل موقع "فوكس نيوز" عن ترامب قوله: "رياضة البيسبول تخسر بالفعل أعدادًا هائلة من المشجعين، والآن يحرمون أتلانتا من مباراة كل النجوم لأنهم يخافون من الديمقراطيين اليساريين الراديكاليين الذين لا يريدون بطاقة هوية للناخبين، التي نحن في أمس الحاجة إليها".

 

وحث ترامب على "مقاطعة البيسبول"، "وجميع المؤسسات التي تتدخل في الانتخابات الحرة والعادلة، على حد تعبيره.

 

ويحظر قانون جورجيا الجديد الدعاية الانتخابية على بعد عشرات الأقدام من مركز الاقتراع، كما يتطلب تحديد الهوية للتسجيل في "الاقتراع الغيابي"، ويوسع التصويت المبكر في عطلة نهاية الأسبوع.

 

 

المصدر: سكاي نيوز
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