ولاية أميركية تحظر "جواز سفر اللقاحات".. لحماية الحرية الشخصية!

قرر حاكم ولاية فلوريدا الأميركية، رون دي سانتيس، أمس الجمعة، حظر استخدام "جوازات السفر الخاصة باللقاحات" المضادة لـ"كوفيد-19" في الولاية مشدداً على أهمية حماية "الحرية الشخصية".
وكان دي سانتيس رأى، الاثنين الماضي، أن هذه الشروط المفروضة من قبل الحكومة على القطاع الخاص ستكون "غير مقبولة"، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".
وتعتمد فلوريدا، التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، بشكل رئيسي على السياحة، وقد تلقى 6 ملايين شخص جرعة لقاح واحدة على الاقل. واعتباراً من الاثنين، ستكون اللقاحات متاحة لكافة السكان البالغين في الولاية.