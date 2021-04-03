لماذا تقوم مصر بنقل المومياوات الملكية؟!

تقوم مصر اليوم بنقل 22 مومياء ملكية مصرية عمرها آلاف السنوات في كبسولات مصممة خصيصاً عبر العاصمة القاهرة في موكب ضخم إلى متحف جديد، حيث يمكن عرضها بشكل أكثر بهاء.

وقال عالم الآثار المصري، زاهي حواس، إنه سيتم وضع كل مومياء في كبسولة خاصة مملوءة بالنيتروجين لضمان حمايتها وسيتم حمل الكبسولات على عربات مصممة لحملها وتوفير ثباتها.

وأضاف أنّه تم اختيار "متحف الحضارة" لأن مصر تريد ولأول مرة عرض المومياوات بطريقة حضارية وتثقيفية، وليس للترفيه كما كانت في المتحف المصري، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".



واكتشف علماء الآثار المومياوات على دفعتين في مجمع المعابد الجنائزية بالدير البحري في الأقصر، وفي وادي الملوك القريب، من عام 1871.

وأقدم هذه المومياوات مومياء "سقنن رع"، آخر ملوك الأسرة السابعة عشر، الذي حكم في القرن السادس عشر قبل الميلاد، ويعتقد أنه لقى حتفه بشكل عنيف.

وسيشمل العرض أيضاً مومياوات "رمسيس الثاني" و"سيتي الأول" و"أحمس-نفرتاري".

