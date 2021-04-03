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العثور على جثث 8 أشخاص قطعت رؤوسهم في المكسيك

Lebanon 24
03-04-2021 | 14:30
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عثر على جثث ثمانية أشخاص قطعت رؤوسهم ومصابين بالرصاص على طريق ريفي في ولاية ميتشواكان غرب العاصمة المكسيكية "مكسيكو سيتي" حيث تنشط عصابات إجرامية مرتبطة بتهريب المخدرات، بحسب ما أعلن مكتب المدعي العام المحلي.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن الشرطة وخبراء الطب الشرعي تلقوا بلاغا عبر اتصال هاتفي وقاموا على إثر ذلك بـ"تحديد جثث ثمانية رجال تظهر عليها جروح نتجت على ما يبدو عن رصاص، بالإضافة إلى تشوهات".

وألقيت الجثث في منطقة "أغويليلا" الجبلية قليلة السكان، حيث تم الإبلاغ خلال الأيام الأخيرة عن هجمات لـ"كارتل خاليسكو الجيل الجديد". وقال مصدر في مكتب النائب العام طلب عدم كشف هويته، إن الضحايا قطعت رؤوسهم.

وتنشط في ولاية ميتشواكان عصابات محلية تشكلت من أعضاء "كارتيلات" تم تفكيكها قبل بضع سنوات وخلايا "خاليسكو الجيل الجديد".

وقتل أكثر من 300 ألف شخص في المكسيك منذ كانون الأول 2006 عندما شنت الحكومة الفدرالية عملية عسكرية مثيرة للجدل لمكافحة المخدرات.

ويعتقد خبراء بالشأن المكسيكي أن تعبئة الجيش أدت إلى انقسام الكارتيلات إلى خلايا أصغر وأكثر عنفًا.
المصدر: فرانس برس
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