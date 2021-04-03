أزمة الملاحة في قناة السويس تنتهي

أعلنت هيئة قناة السويس، في بيان، انتهاء أزمة الملاحة في القناة بعد عبور كافة السفن التي كانت متوقفة في الممر المائي بعد جنوح سفينة الحاويات إيفر غيفن وعددها 422 سفينة.وكان رئيس الهيئة أسامة ربيع قال إنه من المتوقع أن تعبر 85 سفينة القناة من الاتجاهين اليوم، موضحا أن هذا العدد يتضمن آخر 61 سفينة من بين الـ 422 سفينة كانت متوقفة في انتظار العبور بعد تعويم السفينة الجانحة يوم الاثنين.وبدأت الهيئة تحقيقا يوم الأربعاء لمعرفة سبب جنوح السفينة في قناة السويس وتعطيل الممر المائي لمدة ستة أيام حسبما قال ربيع، وتابع: "التحقيق يسير على ما يرام، وسيستغرق يومين آخرين ثم نعلن النتائج".وكان تعطل الحركة في القناة قد أحدث اضطرابا في سلاسل الإمداد العالمية بعد أن توقفت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر بالعرض في الممر التجاري واستغرقت فرق الإنقاذ المتخصصة قرابة أسبوع لتحريكها بعد عمليات حفر وتكريك مكثفة وأعمال قطر متكررة.وفي 23 مارس، جنحت السفينة "إيفر غيفن" التي تزن حمولتها أكثر من 200 ألف طن والمملوكة لليابان، وتوقفت في عرض المجرى المائي الحيوي بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين، وتعطّل مسار التجارة العالمية بنسبة 10بالمئة أو أكثر.وبعد مخاوف من أن تستغرق عملية تعويم السفينة العملاقة الجانحة أسابيع، نجحت مصر في تحرير السفينة في 29 آذار، وقطرها إلى منطقة البحيرات بعيدا عن مسار المجرى الملاحي، بعد ستة أيام من الأزمة.