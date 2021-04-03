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قتلى جراء تفجيرات في قاعدتين للجيش الصومالي

Lebanon 24
03-04-2021 | 18:00
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سمع دوي تفجيرات كبيرة متزامنة داخل وحول قاعدتين للجيش الصومالي، السبت. وأكد الجيش مقتل تسعة، على الأقل، من أفراده، لكنه أكد وقوع "خسائر فادحة" بين المهاجمين. وأعلنت جماعة الشباب المتطرفة مسؤوليتها عن الاعتداء.


وقال سكان إن الهجمات وقعت في قريتي بريري وأوطيغلي بإقليم شبيلي السفلى على بعد 75 كيلومترا جنوبي العاصمة مقديشو.

في حديثه لوسائل الإعلام المحلية، أكد الجنرال أوداوا يوسف راغي، قائد الجيش الوطني الصومالي، وقوع الهجومين، لكنه قال إن حركة الشباب تكبدت "خسائر فادحة".

وأضاف: "لقد تركوا بعض جثث قادتهم القتلى"، مشيرا إلى أن قواته ما زالت تطارد المقاتلين الفارين.

وصرح الجنرال محمد تهليل، قائد قوات مشاة الحكومة، لوكالة أسوشيتدبرس، "فقدنا تسعة من جنودنا وأصيب 11 آخرون من جانبنا".

وأضاف: " قتلنا 60 من عناصر حركة الشباب في موقع و17 آخرين بالقرب من القاعدة الأخرى"، على حد قوله.

وزعمت حركة الشباب المتطرفة أنها "قتلت 47 من مقاتلي الحكومة.

وكان هناك مخاوف من أن تتجرأ الجماعة المرتبطة بالقاعدة بسبب الأزمة السياسية الحالية في الصومال، حيث يتعرض الرئيس محمد عبد الله محمد لضغوط للتنحي. وتم تأجيل الانتخابات المقررة لشهر فبراير.

وشهدت مقديشو السبت افتتاح اجتماع بين قادة الحكومة الفيدرالية، بمن فيهم الرئيس، وقادة الولايات الفيدرالية الخمس.

المصدر: أسوشييتد برس
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