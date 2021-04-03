قتلى جراء تفجيرات في قاعدتين للجيش الصومالي

سمع دوي تفجيرات كبيرة متزامنة داخل وحول قاعدتين للجيش الصومالي، السبت. وأكد الجيش مقتل تسعة، على الأقل، من أفراده، لكنه أكد وقوع "خسائر فادحة" بين المهاجمين. وأعلنت جماعة الشباب المتطرفة مسؤوليتها عن الاعتداء.
وكان هناك مخاوف من أن تتجرأ الجماعة المرتبطة بالقاعدة بسبب الأزمة السياسية الحالية في الصومال، حيث يتعرض الرئيس محمد عبد الله محمد لضغوط للتنحي. وتم تأجيل الانتخابات المقررة لشهر فبراير.
وشهدت مقديشو السبت افتتاح اجتماع بين قادة الحكومة الفيدرالية، بمن فيهم الرئيس، وقادة الولايات الفيدرالية الخمس.