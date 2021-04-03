مناهضو انقلاب ميانمار يطاردون "الخونة" بـ"العقاب الاجتماعي"

في ظل الفوضى في ميانمار "بورما"، ينتقم مناهضون للانقلاب من المجموعة العسكرية بسلاح الهواتف الذكية والإنترنت إذ يطاردون أقارب أفراد الجيش كشكل من أشكال "العقاب الاجتماعي".وتشهد البلاد اضطرابات منذ أطاح الجيش بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي في شباط، في وقت تجاوز عدد القتلى جرّاء العنف 500 شخص بينما يحاول الجيش سحق الحراك المناهض للانقلاب.وتحوّل التعبير عن الغضب والحزن حيال قمع الجيش إلى حملة عبر الإنترنت، حيث تم إدراج ما يقرب من 170 شخصًا من أقارب المجموعة العسكرية على قائمة "الخونة" في موقع إلكتروني.وينشر الموقع وصفحته على فيسبوك التي كانت تحظى بـ67 ألف متابع قبل إغلاقها، تفاصيل بيانات هؤلاء الشخصية مثل أماكن عملهم وجامعاتهم وروابط صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.وكُتب على الصفحة في فيسبوك: "نحن هنا لمعاقبة عائلات الجيش أو الأشخاص الداعمين للجيش. لا تسامحوا ولا تنسوا!".وبينما أغلق فيسبوك الصفحة التي اعتبر أنها تنتهك معايير مجتمعية، لا تزال هناك صفحات أخرى بأعداد أقل من المتابعين.وأفادت متحدثة باسم فيسبوك "سنواصل مراقبة الوضع الميداني في بورما عن قرب".وأجبر العقاب الاجتماعي بعض الضحايا على إغلاق أعمالهم التجارية عبر الإنترنت بينما اضطرّت طالبة بورمية في اليابان إلى التخلي عن دراستها، وفق تقارير إعلامية محلية.ويتجاوز نطاق الحملة الأشخاص الذين تربطهم علاقات بالجيش، إذ يتم استهداف أولئك الذين لا يشاركون في الإضرابات بينما تعرّض الصحفيون الذين يغطون مؤتمرات المجموعة العسكرية الصحافية إلى التهديد.يعتبر البورميون المقيمون في الخارج أن مشاركتهم في "العقاب الاجتماعي" للأشخاص المرتبطين بالمجموعة العسكرية تساعدهم على التخفيف من الشعور بالعجز الذي يتملّكهم بينما يراقبون ما يحدث في بلدهم من بعيد، بحسب تشو يي لات، وهي من مواليد رانغون تقيم حاليا في سنغافورة.وقالت لفرانس برس إن البورميين "في سنغافورة غير قادرين على فعل شيء، لذا يشعرون بضغط نفسي كبير... وغضب".وتشير تشو يي لات إلى أنها تواصلت مع رب العمل السنغافوري لامرأة بورمية صديقة جندي كانت تنشر رسائل مؤيدة للانقلاب عبر الإنترنت. وأفادت "علينا تدمير هذه المنظومة الفاسدة".وتابعت "أشعر بالقلق فقط حيال الفقراء في ميانمار الذين يتعرضون للقتل والاعتقال. أفراد عائلات العسكريين يعيشون حياة مرفّهة في الخارج ولا يشعرون بالضغط النفسي إطلاقا".وكان من بين المستهدفين نجل وزير رفيع يعمل كطبيب وظهر على التلفزيون لاحقا للتبرؤ من والده.وواجه برايان باينغ ميو أوو، المقيم في بريزبين في أستراليا هجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية دور والده بوينت سان كوزير للتجارة.وقال لبرنامج على شبكة "بي بي سي" باللغة البورمية إن "الأشخاص الذين يستخدمون العقاب الاجتماعي بحقي يعتقدون أنهم على حق. أريد أن أضيف بأنني أشارك في معاقبة والدي اجتماعيا".وتابع: "أرسلت رسالة نصية إليه مفادها: أبي، عليك الاستقالة فورا. إن لم تفعل، فستخسرني إلى الأبد".وعلى الرغم من كونه ضحية العقاب الاجتماعي، إلا أنه يتعاطف مع هذا الأسلوب كوسيلة لزيادة الضغط على النظام.وقال: "لا ألوم الناس للجوئهم إلى العقاب الاجتماعي لأن الناس يتعرّضون للقتل بشكل وحشي في الشوارع، إنه السلاح الوحيد الذي يملكه المدنيون".كما تنتشر على تويتر الهجمات على الأشخاص المرتبطين بالمجموعة العسكرية.وكتب أحد مستخدمي تويتر "سنعاقب العائلة بأكملها اجتماعيا. سنعاقبهم لدرجة تدفعهم لقتل أنفسهم"، مرفقا المنشور بصور للفتنانت جنرال في الجيش وابنته.وذكر موقع تويتر أنه يتحرّك ضد التغريدات المسيئة، لكن خبراء يشيرون إلى أن عدد المشرفين الملمّين باللغة البورمية في شركات التواصل الاجتماعي غير كاف للسيطرة على الوضع.كما تروّج مجموعة من النواب عن حزب سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" الذين أقيلوا وباتوا ينشطون سرا ضد المجموعة العسكرية لمبدأ "معنا أو علينا".وحذّرت اللجنة الممثلة لنواب حزب سو تشي الذين تمّت الإطاحة بهم في بيان من أنه سيتم "التحرّك جديا" ضد أي أشخاص لا ينضمون إلى الحركة الاحتجاجية.ولا يقتصر هذا الأسلوب على ميانمار وحدها، إذ تم اتباع أسلوب نشر المعلومات الشخصية من قبل الطرفين في احتجاجات هونغ كونغ عام 2019.وباتت شرطة هونغ كونغ هدفا رئيسيا للمحتجين في ظل المواجهات، خصوصا بعدما توقف عنصر الأمن عن ارتداء شارات تكشف هوياتهم، بينما أطاح الموالون للحكومة بمعارضي بكين.وتقول الخبيرة في الكراهية عبر الإنترنت، جينجر غورمان، إن الانتقام "الرقمي" قد يحمل عواقب خطيرة على الأرض.وقالت لفرانس برس: "يرتبط هذا النوع من المطاردة عبر الإنترنت والكراهية الإلكترونية الشديدة بحق فرد ما بأضرار هائلة تشمل... التحريض على الانتحار والقتل وتعقّب (الضحية) في الواقع ومهاجمتها".ووردت تقارير منعزلة عن حوادث على الأرض نجمت عن حملات العقاب الاجتماعي الإلكترونية، كان بينها قيام المتظاهرين المناهضين للانقلاب بحلق رؤوس وحواجب أشخاص في ميانمار، بحسب منشورات عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي.