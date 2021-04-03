فرنسا تدعو إيران لاتخاذ موقف بناء خلال المحاثات المقبلة حول الاتفاق النووي

حثت باريس طهران على اتخاذ موقف بناء ووقف خرق التزاماتها للاتفاق النووي خلال المحادثات المرتقبة حول الاتفاق الموقع في 2015 في فيينا.
وبحسب بيان للخارجية الفرنسية، رحب الوزير جان إيف لودريان، خلال اتصال بنظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، "بجولة المحادثات الجديدة التي ستعقد الثلاثاء في فيينا حول الملف النووي الإيراني، وشجع إيران على تبني موقف "بنّاء" خلال المحادثات المقبلة".
ورفضت إيران، اليوم السبت، المقترح الذي قدمته واشنطن برفع عقوباتها عنها تدريجيا، وأكدت أن الشرط الوحيد لوقف تقليص التزاماتها النووية هو الرفع الكامل للعقوبات.