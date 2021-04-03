عربي-دولي

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم للحوثيين في البحر الأحمر

Lebanon 24
03-04-2021 | 19:00
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه أحبط هجوما وشيكا بواسطة زورق ملغم لجماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية في جنوب البحر الأحمر.

وذكر التحالف اليوم السبت، حسب قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، أنه دمر زورقا مفخخا مسيرا عن بعد تابعا لـ"أنصار الله" في ميناء الصليف غربي اليمن.

وشدد التحالف على أن الحوثيين "يواصلون تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية"، متهما الجماعة باستغلال "اتفاق ستوكهولم" المبرم بينها والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أواخر عام 2018 كـ"مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة".
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