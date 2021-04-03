التحالف الدولي: الحديث عن وصول قوات قتالية إلى العراق عار عن الصحة

أكد التحالف الدولي في العراق أن الحديث عن وصول قوات قتالية إلى العراق عار عن الصحة، مشددا على أنه يحترم السيادة العراقية، وأن مهمته هي هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.
وبحسب تصريحات واين موراتو المتحدث الرسمي لقوة المهام المشتركة في التحالف الدولي لوكالة الأنباء العراقية (واع) فقد أكد أن "قوة المهام المشتركة في العراق تتواجد بدعوة من الحكومة العراقية وتعمل بتنسيق وثيق معها مع الاحترام الكامل لسيادة العراق".
وأوضح أن "مهمة قوة المهام المشتركة بالتعاون مع القوات الأمنية العراقية والبيشمركة، هي هزيمة داعش الارهابي وفلوله في مناطق محددة في العراق وسوريا"، مبيناً أن "ذلك يتبع شروطًا لعمليات المتابعة التي تصب في زيادة الاستقرار الإقليمي".