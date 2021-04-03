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التحالف الدولي: الحديث عن وصول قوات قتالية إلى العراق عار عن الصحة

Lebanon 24
03-04-2021 | 20:00
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أكد التحالف الدولي في العراق أن الحديث عن وصول قوات قتالية إلى العراق عار عن الصحة، مشددا على أنه يحترم السيادة العراقية، وأن مهمته هي هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

وبحسب تصريحات واين موراتو المتحدث الرسمي لقوة المهام المشتركة في التحالف الدولي لوكالة الأنباء العراقية (واع) فقد أكد أن "قوة المهام المشتركة في العراق تتواجد بدعوة من الحكومة العراقية وتعمل بتنسيق وثيق معها مع الاحترام الكامل لسيادة العراق".

وأوضح أن "مهمة قوة المهام المشتركة بالتعاون مع القوات الأمنية العراقية والبيشمركة، هي هزيمة داعش الارهابي وفلوله في مناطق محددة في العراق وسوريا"، مبيناً أن "ذلك يتبع شروطًا لعمليات المتابعة التي تصب في زيادة الاستقرار الإقليمي".


يشار إلى أن أنباء تم تداولها عن وصول قوات قتالية إلى العراق، وهو ما نفاه المكتب الإعلامي لقوة المهام المشتركة مؤكدا عدم صحة هذه المعلومات.

وشدد على أن "جميع الأفراد الموجودين في العراق هم مستشارون يعملون بأمرة وتحت قيادة العمليات المشتركة العراقية والحكومة العراقية".

يشار إلى أن التحالف الدولي قد تشكل في أعقاب اجتياح التنظيم الإرهابي لما قدر بثلث مساحة العراق صيف عام 2014، فيما أعلن العراق، في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي.

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