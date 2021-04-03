كورونا في أميركا.. شروط جديدة للسفر وسط عمليات التطعيم

أعلنت المراكز الاميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تحديثات جديدة تتعلق بالسفر في ظل جائحة “كورونا”.وقالت المراكز الأميركية في تحديث جديد إن من تلقى جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا يمكنه السفر داخلياً في الولايات المتحدة، من دون إجراء فحص الـPCR قبل السفر أو الحجر الصحي بعد ذلك. ومع هذا، فإنه يتعين عليه ارتداء الكمامة.وبالنسبة للسفر الدولي، لا يحتاج الأشخاص الملقحون بالكامل إلى اختبار “كورونا” قبل السفر إلا إذا كانت الوجهة التي يتوجهون إليها تطلب ذلك، كما أن هؤلاء لا يحتاجون إلى الحجر الصحي الذاتي بعد العودة إلى الولايات المتحدة.ووفقاً لـ”CNN“، فإنه يجب أن يخضع الأشخاص غير المحصنين الذين يتعين عليهم السفر للاختبار قبل السفر بيوم إلى 3 أيام ومرة أخرى بعد 3 إلى 5 أيام من السفر. كذلك، يجب عليهم الحجر الصحي في المنزل لمدة 7 أيام بعد السفر، أو 10 أيام إذا لم يتم اختبارهم بعد السفر.