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التحالف الدولي: مهمتنا هزيمة داعش ونحترم سيادة العراق

Lebanon 24
03-04-2021 | 23:30
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أكد التحالف الدولي السبت، على احترام السيادة العراقية، مشيراً الى أن مهمته هي هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

 

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث الرسمي لقوة المهام المشتركة في التحالف الدولي العقيد واين موراتو قوله إن "قوة المهام المشتركة في العراق تتواجد بدعوة من الحكومة العراقية وتعمل بتنسيق وثيق معها مع الاحترام الكامل لسيادة العراق".

 

وأشار إلى أن "مهمة قوة المهام المشتركة بالتعاون مع القوات الأمنية العراقية والبيشمركة، هي هزيمة داعش الإرهابي وفلوله في مناطق محددة في العراق وسوريا"، مبيناً أن "ذلك يتبع شروطاً لعمليات المتابعة التي تصب في زيادة الاستقرار الإقليمي".

وكان التحالف الدولي قد نفى في وقت سابق وجود قوات قتالية في العراق.

وذكر المكتب الاعلامي لقوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي أن "الحديث عن وصول قوات قتالية للعراق عار عن الصحة".

وأضاف أن "جميع الأفراد الموجودون في العراق هم مستشارون يعملون تحت قيادة العمليات المشتركة العراقية والحكومة العراقية".

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