الأردن.. اعتقال شخصيات رفيعة المستوى لأسباب أمنية

قال مصدر أمنيّ أردني اليوم السبت، إنه جرى اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية.

وأضاف المصدر أن عملية الاعتقال جاءت بعد متابعة أمنية حثيثة، مشيراً إلى أن التحقيقات بدأت مع المعتقلين من دون ذكر الأسباب الأمنية.

ومع هذا، أكد مصدر مطّلع أن صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفاً كما تتداول بعض وسائل الإعلام، وفق ما ذكرت وكالة "بترا" الأردنية.

إلى ذلك، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

وقال اللواء الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح، مؤكداً أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة، وأضاف: "لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار".