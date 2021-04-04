السعودية والعراق... استراتيجية جديدة

كتب عبدالله بن بجاد العتيبي في" الشرق الاوسط": ماذا يريد العراق من السعودية؟ يريد المساعدة في انتشاله من الأوضاع التي لا تتناسب مع أهميته ومكانته، واستعادة عافيته وسيادته وهيبته، وماذا تريد السعودية من العراق؟ تريده أن يعود دولة مستقرة قوية كما هو هدف السعودية الدائم، دعم «استقرار الدول»، ورفض استراتيجيات نشر «استقرار الفوضى» التي تتبناها المشاريع المعادية للدول العربية في المنطقة.مشكلات العراق ليست صغيرة ولا سطحية، إنها مشكلات تتعلق بهويته وانتمائه، بسيادته واستقراره، باستقلاله وهيبته، وبعد هذا بمستقبله وغاياته، وهو اليوم نموذج لدول «استقرار الفوضى» و«الإسلام السياسي» و«الفساد الممنهج»، وهذه مشكلات تحتاج إلى الكثير من الجهد لحلها والخلاص من تبعتها، وأولى طرق العلاج هي الاعتراف بالمشكلات، ثم التخطيط والشروع في تبني الحلول وبناء التحالفات الناجحة.ثمانية عشر عاماً بعد سقوط حكم صدام حسين عايش فيها العراق واحدة من أسوأ فترات تاريخه الحديث، وأصبح ملعباً للصراعات الدولية بكل الوسائل الناعمة والخشنة، وتفشت فيه تنظيمات الإرهاب وميليشياته، وقام بعض مسؤوليه بدعم الإرهاب وتسليمه مليارات الدولارات والأسلحة الحديثة، وتسهيل استحواذ هذه التنظيمات على مساحات شاسعة منه تنفيذاً للاستراتيجية الإيرانية في العراق والمنطقة ما أوصل العراق إلى الأوضاع الحالية التي يئن من وطأتها الشعب العراقي، ولا يجد العون والدعم إلا في عمقه العربي وفي السعودية وحلفائها من الدول العربية الداعمة للاستقرار والاعتدال.أخيراً، فليس للعراق مستقبلٌ إلا مع عمقه الاستراتيجي العربي ورفضه لأي استعمارٍ خفي واحتلالٍ أجنبي واستنزافٍ لخيراته وثرواته، بخاصة مع توجهات السيد مصطفى الكاظمي المدعومة بوعي كبير لدى الشعب العراقي بمعرفة أصدقائه وأعدائه في المنطقة.