لقطات تاريخية تحبس الأنفاس.. موكب المومياوات المصرية يصل إلى متحف الحضارة (فيديو وصور)

في مشهد تاريخي مهيب انطلق موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري في ميدان التحرير، بوسط العاصمة المصرية القاهرة مساء السبت، إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط جنوب العاصمة، حيث ستستقر المومياوات الملكية في مثواها الأخيرة.

شاهد.. موكب مهيب في #القاهرة لنقل مومياوات ملوك الفراعنة#مصر#موكب_المومياوات_الملكية#الحدث pic.twitter.com/Dk5ri5D0CA

— ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) April 3, 2021

وكان في استقبال الموكب الملكي المكون من 22 مومياء (18 ملكا وأربع ملكات) لدى وصوله متحف الحضارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأطلق حرس الشرف 21 طلقة تحية لملوك مصر من أمام المتحف.

وقال وزير الآثار المصري خالد العنانى، إن الملك سقنن رع، سيقود موكب الملوك في رحلتهم الأخيرة إلى متحف الحضارة بطريقة بها إجلال. وذلك بعد أن قضوا 100 عاما في المتحف المصري بالتحرير.

وسار الموكب من خلال عربات مزينة برسومات ونقوش فرعونية ومجهزة بجو خاص يحتوي على النيتروجين حتى تكون المومياوات في ظروف مناسبة للنقل، وتحمل كل عربة اسم الملك الموجود بداخلها، وسط حراسة أمنية مشددة وتقدم الموكب الدراجات النارية للحرس الجمهوري.

واستغرق الموكب حوالي 40 دقيقة قطع خلالها سبع كيلومترات، تقدمه الملك سقنن رع من الأسرة الفرعونية السابعة عشرة (القرن السادس عشر قبل الميلاد)، وفي مؤخرته الملك رمسيس التاسع من الأسرة العشرين (القرن الثاني عشر قبل الميلاد. كما ضم الملك رمسيس الثاني والملكة حتشبسوت.



وتجمع آلاف المصريين لمشاهدة الحدث التاريخي، وعلى طول طريق الموكب، حيث بدأت مراسم فرعونية من ميدان التحرير لتنطلق العربات التي تحمل مومياوات الملوك، وسط أجواء احتفالية مهيبة، امتدت إلى متحف الحضارة حيث كان حفل موسيقي في انتظار الملوك.



كما تزين ميدان التحرير بمسلة فرعونية تم جلبها من الأقصر، وتم تزيين المباني المحيطة بالأضواء.



وافتتح الرئيس السيسي مساء السبت أيضا، القاعة المركزية في المتحف القومي للحضارة المصرية، الذى استقبل موكب المومياوات الملكية، وتشمل ما يقرب من 1600 قطعة أثرية عن الحضارة المصرية عبر عصورها المختلفة منذ عصور ما قبل التاريخ ومرورا بالعصور الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية وصولا للعصر الحديث والمعاصر.





وتستقبل قاعة المومياوات الزوار ابتداء من يوم 18 نيسان المقبل والذي يوافق يوم التراث العالمي. وسوف تعرض المومياوات في صناديق خاصة مجهزة بأدوات حديثة لضبط الحرارة والرطوبة، وسيعرض بجانب كل مومياء التابوت الخاص بها.