عربي-دولي

هام لمن أخذ "سبوتنيك V".. هذا ما يحصل إذا أصبت بالفيروس بعد تلقي اللقاح

Lebanon 24
04-04-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-809564-637531171350430334.jpg
Doc-P-809564-637531171350430334.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مركز "غاماليا" الروسي الذي أنتج لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، أن اللقاح يحمي بنسبة 91.6% من الإصابة بالفيروس، ويقي بنسبة 100% من الأعراض الشديدة لـ"كوفيد-19".

وتعليقا على إعلان الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، أنه يشتبه في إصابته بفيروس كورونا بعد إجرائه اختبار أظهر نتيجة إيجابية، قال مركز "غاماليا" الروسي، "يؤسفنا سماع ذلك. سبوتنيك V فعال بنسبة 91.6% ضد الإصابة بالعدوى و100% فعال في تلافي الأعراض الشديدة".

وقال المركز إنه "إذا تأكدت الإصابة بالعدوى وحدثت بالفعل، فإن التطعيم يضمن تعافيا سريعا دون إعراض خطيرة"، متمنيا الشفاء العاجل للرئيس الأرجنتيني، في حال تأكدت إصابته فعليا بالفيروس.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأرجنتيني على صفحته في "تويتر": "أجريت اختبارا أمس السبت، بعد أن بلغت درجة حرارتي 37.3 وأحسست بصداع طفيف، وتبين الفحص أنه إيجابي (أي مصاب بالفيروس)".

هذا ولا يزال الرئيس الأرجنتيني ينتظر نتائج اختبار "PCR" للتأكد من إصابته بفيروس كورونا أو عدمها.
المصدر: نوفوستي
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-04-04
23:30 | 2021-04-04
23:00 | 2021-04-04
22:30 | 2021-04-04
22:00 | 2021-04-04
21:30 | 2021-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website