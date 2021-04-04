عربي-دولي

بعد السعودية.. الكاظمي إلى الإمارات

Lebanon 24
04-04-2021 | 09:30
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قالت مصادر حكومية إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيتوجه اليوم على رأس وفد وزاري إلى دولة الامارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.

وكان الكاظمي قد عاد إلى العراق قبل يومين قادما من السعودية بعد أن أجرى زيارة رسمية إلى المملكة عقد من خلالها عددا من الاتفاقيات في شتى المجالات.

وعقد الكاظمي خلال زيارة إلى السعودية مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ركزت على زيادة التعاون بين البلدين إضافة لآخر التطورات في المنطقة.

وتم عقد اجتماعات على مستوى المجلس التنسيقي بين البلدين، حيث تم توقيع 5 اتفاقيات، في مجالات مالية وتجارية واقتصادية وثقافية وإعلامية.

وضم الوفد العراقي محافظين لمحافظات حدودية مع السعودية لبحث زيادة المنافذ الحدودية بين البلدين.

وقبل وصوله للسعودية، كان الكاظمي قد قال عبر "تويتر"، إن الزيارة هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين، وإرساء آفاق التعاون بين دول المنطقة، بما يخدم الشعوب، ويحقق الاستقرار، ويكرس قيم البناء والتكامل.
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