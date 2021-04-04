مرشح رئاسي ايراني يدعو لإقامة علاقات طبيعية مع أميركا.. هذا ما قاله

اعتبر المرشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية، النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني، علي مطهري، أن من مصلحة بلاده إقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة التي تعتبرها طهران أكبر عدو.وقال مطهري، البالغ 63 عاما من عمره، في كلمة انتخابية: "بإمكاننا أن نتمتع بلوبي قوي داخل الكونغرس الأمريكي لو أصبحت علاقاتنا اعتيادية".وتابع: "الأصل عند البعض في الداخل هو الوقوف بوجه أمريكا حتى تدميرها... نحن ارتكبنا الكثير من الأخطاء في العلاقة مع واشنطن.. لو أصبحت رئيسا للجمهورية سأحسن العلاقات مع أميركا".يذكر أن مطهري وكل من يعلنون عزمهم للترشح بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور للتمكن من خوض السباق الرئاسي في حزيران 2021 مع انتهاء ولاية الرئيس الحالي، حسن روحاني.وتأتي تصريحات مطهري في الوقت الذي تتعرض له إيران لعقوبات اقتصادية موجعة من قبل الولايات المتحدة التي فرضت هذه الإجراءات في عهد رئيسها السابق، دونالد ترامب، إثر إعلانه الانسحاب من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، لترد طهران لاحقا بخفض التزاماتها ضمن الصفقة.