عربي-دولي

مرشح رئاسي ايراني يدعو لإقامة علاقات طبيعية مع أميركا.. هذا ما قاله

Lebanon 24
04-04-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-809601-637531262020876947.jpg
Doc-P-809601-637531262020876947.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر المرشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية، النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني، علي مطهري، أن من مصلحة بلاده إقامة علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة التي تعتبرها طهران أكبر عدو.

وقال مطهري، البالغ 63 عاما من عمره، في كلمة انتخابية: "بإمكاننا أن نتمتع بلوبي قوي داخل الكونغرس الأمريكي لو أصبحت علاقاتنا اعتيادية".

وتابع: "الأصل عند البعض في الداخل هو الوقوف بوجه أمريكا حتى تدميرها... نحن ارتكبنا الكثير من الأخطاء في العلاقة مع واشنطن.. لو أصبحت رئيسا للجمهورية سأحسن العلاقات مع أميركا".

يذكر أن مطهري وكل من يعلنون عزمهم للترشح بحاجة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور للتمكن من خوض السباق الرئاسي في حزيران 2021 مع انتهاء ولاية الرئيس الحالي، حسن روحاني. 

وتأتي تصريحات مطهري في الوقت الذي تتعرض له إيران لعقوبات اقتصادية موجعة من قبل الولايات المتحدة التي فرضت هذه الإجراءات في عهد رئيسها السابق، دونالد ترامب، إثر إعلانه الانسحاب من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، لترد طهران لاحقا بخفض التزاماتها ضمن الصفقة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-04-04
23:30 | 2021-04-04
23:00 | 2021-04-04
22:30 | 2021-04-04
22:00 | 2021-04-04
21:30 | 2021-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website