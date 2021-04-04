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"كورونا لم يضعف"... روحاني يعلن بداية الموجة الرابعة للفيروس في بلاده

Lebanon 24
04-04-2021 | 11:28
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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الموجة الرابعة لفيروس كورونا بدأت في بلاده. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، تصريحات لروحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، جاء فيها أن المرحلة الرابعة من الوباء بدأت محافظتين ومن المحتمل أن تتسع إلى محافظات أخرى في حال عدم الإلتزام التوصيات الصحية.

وأوضح روحاني: "لقد رأينا اليوم في الإحصائيات بأن الموجة الرابعة لتفشي فيروس كورونا قد بدأت في محافظتين وإن لم يلتزم المواطنون بالتوصيات الصحية في بعض المحافظات الأخرى فإنها ستدخل هذه الموجة أيضا".

وأكد أن "فيروس كورونا لم يضعف بل أصبح أسوأ وشهد تحورا، وقال: "إذا تركنا نمط الحياة الذي التزمناه في فترة كورونا سنواجه مشكلة. هنالك محافظات بدأت فيها الموجة الرابعة لتفشي كورونا والخط البياني يتصاعد فيها بصورة خط مستقيم ومعنى ذلك أن الفيروس قد استقوى وينتشر سريعا".

ولفت إلى أن "إيران شهدت حدثين غير مسبوقين هما جائحة كورونا والإرهاب الاقتصادي والحرب الاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة غير مسبوقة خلال المائة عام الأخيرة".

وأكد أن "كورونا والحرب الاقتصادية سببت الكثير من المصاعب للشعب الذي حقق سجلا مقبولا في هذه المواجهة في ظل التعاضد والتضحية".

وتابع: "قدرتنا الوطنية قدرة مهمة جدا وباعثة على الفخر في جميع المراحل دوما وأن من أولويات الحكومة التي بقيت 4 أشهر على انتهاء مهمتها مكافحة فيروس كورونا".

وشدد الرئيس الإيراني على أن "الحكومة ستتابع حتى نهاية فترة مهامها 4 قضايا وهي مكافحة فيروس كورونا وكسر الحظر وتحسين معيشة الشعب وإكمال المشاريع الاقتصادية المهمة".
المصدر: سبوتنيك
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