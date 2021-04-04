"الدفاع السورية" تنشر تفاصيل الخدمة العسكرية للأطباء والصيادلة

نشرت وزارة الدفاع السورية مضمون قرار القائد العام للجيش والقوات المسلحة، الرئيس بشار الأسد، المتعلق بخدمة العلم للأطباء والصيادلة المتضمن تحديد الخدمة بسنة ونصف السنة.وتحت عنوان "تكريم الأطباء والصيادلة بخدمة العلم" نشرت الوزارة مضمون قرار القائد العام المتعلق بخدمة أولئك، على الشكل الآتي:- تم تحديد خدمة العلم للأطباء (بشري ـــ أسنان) والصيادلة بسنة ونصف، يسرّحون في نهايتها مباشرة دون احتفاظ.- يتم فرز الأطباء (بشري ـــ أسنان) والصيادلة حسب رغباتهم إلى أقرب مؤسسة صحية عسكرية للمكان المطلوب.- يُفرز الأخصائيون (بشري ـــ أسنان ـــ صيادلة) إلى المشافي والمراكز الطبية التخصصية.- يُفرز العامون (بشري ـــ أسنان ـــ صيادلة) إلى مستوصفات التشكيلات والوحدات الأقرب لمكان رغباتهم.- بالنسبة للأخصائيين (بشري ـــ أسنان ـــ صيادلة) تعتبر السنة الميلادية الأولى بالخدمة معادلة لسنة الامتياز، وتُسلم شهادة الاختصاص للطبيب الناجح بفحص البورد السوري بمجرد التحاقه بالخدمة.- تُنفذ الدورة العسكرية على رأس العمل وفي المكان المفرز إليه الطبيب أو الصيدلاني.- إن التحاق عدد جيد من الأطباء والصيادلة سيؤدي إلى إنهاء الاحتفاظ أو الخدمة الاحتياطية بشكل أسرع للعدد القليل المتبقي من الأطباء والصيادلة المحتفظ بهم.