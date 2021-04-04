لا PCR ولا حجر للمسافرين الذين أخذوا لقاح كورونا.. قرار أميركي يخلط الأوراق!

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركي أن الأشخاص الذين حصلوا على جميع جرعات لقاح "كورونا" سيكون بإمكانهم السفر داخليا في الولايات المتحدة بدون إجراء اختبار الفيروس PCR أو الخضوع لإجراءات العزل الصحي.



وبحسب NBC، فقد بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين حصلوا على إجمالي جرعات اللقاح مستوى 56 مليوناً، ومن المتوقع تجاوز إجمالي عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح "كورونا" مستوى 100 مليون في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم الجمعة



ويتم اعتبار الأشخاص محصنين بالكامل ضد الفيروس بعد مرور أسبوعين من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.



وفي الوقت نفسه لم يشر التقرير إذا كان هناك حاجة لأن يحمل هؤلاء الأشخاص ما يثبت حصولهم على اللقاح عند السفر أم لا، لكنه شدد على أهمية التزام هؤلاء الأفراد بارتداء الأقنعة أثناء السفر بالقطار أو الحافلات أو الطائرات.



وبحسب إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية نُشر الأسبوع الفائت، فإنّ التلقيح ضد كوفيد-19 يتسارع، حيث وتجاوزت الحصيلة نصف مليار جرعة في جميع أنحاء العالم.واستخدمت أكثر من 508,3 مليون جرعة في 164 بلدا ومنطقة على الأقل، وفق احصاء الأسبوع الفائت.واستخدمت أول مئة مليون جرعة لقاح خلال شهرين، في حين استعملت المئة مليون الثانية خلال 20 يوما، والثالثة خلال 15 يوما، والرابعة خلال 11 يوما، والخامسة خلال 8 أيام.وأبرز الدول الأخرى التي حققت تقدما كبيرا في التلقيح هي المملكة المتحدة (تلقى 43 في المئة من السكان جرعة واحدة على الأقل) والإمارات (بين 39 و78%) وتشيلي (32%) والبحرين (27%) والولايات المتحدة (26%) وصربيا (19%) والمجر (19%) والمالديف(42%) ومالطا (26%).أما بالأرقام المطلقة، فالصدارة للولايات المتحدة (133 مليون جرعة، أي 26 في المئة من إجمالي الجرعات المستعملة في العالم) تليها الصين (91 مليون) ثم الهند (5،55 مليون).واستعملت دول الاتحاد الأوروبي الـ27، 65 مليون جرعة لقاح، شملت 10% من السكان. واستأثرت دول التكتل الأعلى سكانا بنحو نصف عدد الجرعات: فرنسا (10,6%) وألمانيا (10%) وإيطاليا (9,9%) وإسبانيا (9,5% في 24 آذار).ويتضح أن الإمارات كانت أسرع الدول في التلقيح خلال الأسبوع المنقضي، إذ طعمت يوميا 1,08% من سكانها.تليها تشيلي (0,96%) ثم المملكة المتحدة (0,87%) فمالطا (0,85%) والبحرين (0,79%) والولايات المتحدة (0,76%).وتأتي لاحقا فرنسا (0,35%) وإيطاليا (0,33%) وألمانيا (0,30%) وإسبانيا (0,26 في المئة).يُذكر أن إحصاء لرويترز أظهر أن أكثر من 130.5 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و980848.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019.