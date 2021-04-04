عربي-دولي

قيود على الحركة وعمليات مراقبة.. إجراءات صارمة في فرنسا بسبب كورونا

Lebanon 24
04-04-2021 | 13:05
A-
A+
Doc-P-809651-637531386173258318.jpg
Doc-P-809651-637531386173258318.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فرضت فرنسا قيوداً جديدة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا على مستوى البلاد. وسيستمر تطبيق الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا لمدة 4 أسابيع على الأقل.

وبحسب الحكومة الفرنسية في باريس، دخلت القيود الجديدة حيز التنفيذ رسمياً الساعة 7 مساء أمس السبت (1700 بتوقيت غرينتش) مع بداية حظر تجول ليلي في جميع أنحاء البلاد. وفي الواقع، لن يتم تطبيق القيود حتى حلول نهاية حظر التجول صباح اليوم الأحد في الساعة 6 صباحاً.

وأعلنت مديرية الشرطة أمس أنه من المقرر أن تقوم قوة عمل قوامها 6600 فرد بمراقبة الامتثال للقواعد في منطقة باريس الكبرى.

وفي الواقع، لن يتغير الكثير فإن الإجراءات الأكثر صرامة كانت مطبقة بالفعل في العديد من مناطق فرنسا، بما في ذلك منطقة باريس الكبرى، ويتم توسيعها الآن لتشمل البلاد بأكملها.

وسيجري مجدداً فرض قيود على الحركة. على سبيل المثال، سيُسمح للأفراد بالمشي أو التجول في نطاق عشرة كيلومترات فقط بعيدا عن منازلهم. كما يتوجب على الأفراد إبداء أسباب وجيهة للسفر أبعد من ذلك.

وستكون هناك أيضاً عمليات مراقبة متزايدة لضمان عدم اجتماع أكثر من 6 أشخاص في الأماكن العامة.

وألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة إلى الشعب في خطاب تلفزيوني مساء الأربعاء عندما أعلن أن الإجراءات ستمتد لتشمل البلاد بأكملها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-04-04
23:30 | 2021-04-04
23:00 | 2021-04-04
22:30 | 2021-04-04
22:00 | 2021-04-04
21:30 | 2021-04-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website