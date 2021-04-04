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رئيس الوزراء العراقي في زيارة رسمية الى ابو ظبي

Lebanon 24
04-04-2021 | 16:30
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وصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، إلى العاصمة أبوظبي، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات.


وكان في استقبال الكاظمي والوفد المرافق لدى وصوله، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

ورحب الشيخ محمد بن زايد بزيارة الكاظمي إلى بلده الثاني، دولة الإمارات.

وكتب الشيخ محمد بن زايد على "تويتر": "أرحب بأخي مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق الشقيق بين أهله في الإمارات وأتطلع إلى مباحثات مثمرة معه تعود بالخير والنماء على بلدينا وشعبينا الشقيقين".
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