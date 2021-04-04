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قائد الجيش المصري يؤكد دعم السودان

Lebanon 24
04-04-2021 | 18:00
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أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد حجازي، وقوف القوات المسلحة المصرية إلى جانب الجيش السوداني.


وجدد رئيس أركان القوات المسلحة المصرية، خلال ختام التدريب المشترك نسور النيل 2 بقاعدة مروي بالسودان، تأكيده أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة لأمن وسلامة الحدود وحماية المقدرات.

وقال إن نسور النيل 2 تشهد تطورا إيجابيا في جميع كافة مراحل وعناصر هذا التدريب في نسخته الأولى إلى الثانية من حيث الإعداد والتخطيط والتنفيذ.

وأشار إلى أن هذا التدريب يأتي في إطار تعاون بين القوات المصرية والسودانية، إلا أنه استراتيجي للتعاون العسكري المشترك للمساهمة في تعزيز أمن البلدين.

ونقل قائد الجيش المصري تحيات الرئيسعبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة السودانية، متوجها بالشكر والتقدير لقيادة الطيارين والكوادر الفنية من قوات البلدين المشاركين في هذا التدريب، داعيا إلى مواصلة العطاء والتضحية في حماية الأوطان.

وجدد حجازي الدعوة بسرعة تنفيذ النسخة المقبلة لهذا التدريب لتكملة منظومة تبادل الخبرات للحفاظ على الأمن القومي للبلدين.
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