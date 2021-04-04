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نائب رئيس الوزراء الاردني: تمت السيطرة على مختلف التحركات

Lebanon 24
04-04-2021 | 16:15
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أطل نائب رئيس الوزراء الأردني، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي، تحدث خلاله عن تطورات الساعات الأخيرة في الاردن، فأكد انه " تم إجراء تحقيقات شمولية مشتركة على مدى فترة طويلة حول نشاطات وتحركات الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره".

 وأضاف انه تم "رصد اتصالات مع جهات خارجية لاختيار الوقت الأنسب لزعزعة أمن الوطن، فالأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة ويعرض عليها تأمين طائرة فوراً للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي".



مشيرا الى ان " سمو الأمير حمزة قام ببث رسالتين مسجلتين باللغتين العربية والإنجليزية في محاولة أخرى لتشويه الحقائق ولاستثارة التعاطف المحلي والأجنبي"

وجزم انه "تمت السيطرة على التحركات ومحاصرتها وتمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها".

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