بوتين ينال لقباً جديداً يثير السخرية.. ما هو؟

أثار لقبٌ جديد ناله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤخراً، موجة من السخرية والتهكم، وقد برز ذلك بوضوح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وقبل أيام قليلة، أصدر موقع “سوبر جوب” الروسي نتائج استطلاعٍ أجراه بين يومي 22 و 31 آذار الماضي، ليتبين أن بوتين البالغ من العمر 68 عاماً قد فاز بلقب “الرجل الأكثر جاذبية” في روسيا.



وشارك في الاستطلاع أكثر 2000 شخص ممن هم فوق الـ18 عاماً، وقد طرح الموقع عليهم السؤال التالي: “من برأيك أكثر الرجال المشهورين جاذبية في روسيا حالياً؟”. ووفقاً للنتائج، فقد اعتبر 18% من الرجال الذين شملتهم عينة الاستطلاع بأن بوتين هو الرجل الأكثر جاذبية، بينما نال الرئيس الروسي أصوات 17% من النساء.

وإزاء هذه النتائج، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من السخرية التي طالت بُوتين بشكل مباشر. وفعلياً، فإن الكثير من الناشطين وجدوا في الاستطلاع الذي تم إجراؤه سبيلاً للسخرية وللضحك.



وقالت إحدى الناشطات عبر “تويتر”: “انسوا ويليام – بيتبول وترافولتا ضمن أكثر 10 رجال صلع جاذبية”.

من جهته، قال مغرد آخر إن “بُوتين تلقى 157% من التصويت لأجل أكثر الرجال الأحياء جاذبية”.

بدوره، غرد أحد المستخدمين قائلاً: “يقولون إن بُوتين أكثر الرجال جاذبية في روسيا”.