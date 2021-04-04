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11 قتيلاً على الأقل في اصطدام شاحنة بحافلة في الصين

Lebanon 24
04-04-2021 | 20:30
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قضى 11  شخصاً على الأقل في ساعة مبكرة من صباح الأحد جرّاء اصطدام حافلة وشاحنة بضائع ثقيلة في شرق الصين ، على ما افادت وسيلة إعلام رسمية.

ووفقاً للمعلومات الأولية، اصطدمت الشاحنة بحاجز أمان على الطريق قبل أن تصطدم بالحافلة على طريق سريعة في مقاطعة جيانغسو شمال شنغهاي.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية إلى أن الحادث وقع قرابة الساعة 01,00 (17,00 ت غ السبت) وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 19 شخصا.

ولم يُعرف عدد الركاب الذين كانوا أصلاً موجودين في الحافلة.

وأظهرت مشاهد فيديو ليلية نشرتها وسائل إعلام محلية الحافلة وقد انقلبت على جانبها وسط حطام حاجز الاصطدام. وأظهرت مقاطع فيديو أخرى في الصباح الباكر عربات إنقاذ ورافعتين تعملان في موقع الحادث.

وتحتفل الصين الأحد بعيد الموتى (تشينغمينجى) الذي يُعتبر يوماً مهماً للصينيين الذين يزورون فيه قبور أسلافهم.

ويشهد هذا العيد عدداً كبيراً من الرحلات في كل أنحاء الصين وخصوصاً أن الإثنين الذي يليه يُعتبر  يوم عطلة رسمية.
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