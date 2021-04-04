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اختتام مناورات "نسور النيل" المصرية السودانية

Lebanon 24
04-04-2021 | 21:30
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أعلنت القوات المسلحة السودانية، الأحد، اختتام فعاليات مناورات التدريبات العسكرية "نسور النيل"، والتي أجريت في قاعدة "الفريق أول عوض خلف الله الجوية" في مدينة مروي السودانية.

وحضر اختتام التدريبات، رؤساء هيئة الأركان للقوات المسلحة، المصرية محمد حجازي، والسودانية محمد عثمان الحسين.

 وشارك في التدريبات التي انطلقت، الأربعاء الماضي، عناصر من القوات الجوية والصاعقة والقوات الخاصة، السودانية والمصرية.

وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء السودانية، شملت التدريبات تنظيم أساليب التعاون لـ "توحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية"، إلى جانب " تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية، بمشاركة مجموعة من المقاتلات متعددة المهام".

وأكد محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان السودانية "أن هذه التدريبات المشتركة مع مصر بأنها لا تستهدف بلد معين".

وأشار إلى أن " تمارين نسور النيل تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتكامل الأمن القومي للبلدين، معربا عن تمنياته أن يستمر هذا التعاون بين البلدين"

من جانبه شدد حجازي " وقوف القوات المسلحة المصرية إلى جانب الجيش السوداني مدافعة معه في خندق واحد تطلعا لمستقبل آمن وواعد".

وجدد رئيس القوات المسلحة المصرية، تأكيده أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة لأمن وسلامة الحدود وحماية المقدرات.

وقال إن "نسور النيل" تشهد تطورا إيجابيا في جميع كافة مراحل وعناصر هذا التدريب في نسخته الأولى والثانية، من حيث الاعداد والتخطيط والتنفيذ مشيرا إلى أن هذا التدريب يأتي في إطار تعاون بين القوات المصرية والسودانية إلا أنه استراتيجي للتعاون العسكري المشترك للمساهمة في تعزيز أمن البلدين.
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