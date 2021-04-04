"فيديو مخل بالآداب" يهز دبي.. والشرطة تتحرك

اعتقلت شرطة دبي عدة نساء بتهمة "الفجور العام"، وذلك عقب انتشار تسجيل مصور على نطاق واسع لنساء عاريات في شرفة منزل بالمدينة.وانتشرت تسجيلات مصورة وصور على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس السبت لأكثر من عشر سيدات عاريات في شرفة أثناء تصويرهن في "دبي مارينا" في وضح النهار.وشكل ذلك صدمة في البلاد، حيث تؤدي السلوكيات المشابهة مثل التقبيل في الأماكن العامة أو شرب الخمر بدون ترخيص إلى السجن.وأكدت الشرطة أن المعتقلين بسبب التسجيل "غير اللائق" أحيلوا إلى النيابة العامة، وجاء في بيان الشرطة: "هذه السلوكيات غير المقبولة لا تعكس قيم وأخلاق المجتمع الإماراتي".وينص قانون "العقوبات الاتحادي" على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف درهم (1360 دولاراً) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر علانية "بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب، وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأية وسيلة كانت".ويعاقب القانون أيضا على نشر المواد الإباحية بالسجن وغرامات باهظة بموجب القوانين التي تستند إلى الشريعة الإسلامية.