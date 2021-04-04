أقدم حزب جزائري معارض يعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية

قالت "جبهة القوى الاشتراكية" وهي أقدم الأحزاب المعارضة في الجزائر إنها ستقاطع الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 12 يونيو المقبل، بناء على قرار "المجلس الوطني" التابع للجبهة.وقال بيان إن الجبهة "تجدد التأكيد على أن شروط إجراء الانتخابات غير متوفرة، وأن الانتخابات لا تشكل حلا للأزمة، ولذلك لا يمكن للجبهة المشاركة في هذه الانتخابات".وبحسب نص القرار، يطالب الحزب بـ"تدابير تسمح للشعب الجزائري بالممارسة الحرة لحقه في تقرير المصير، لا سيما احترام الحريات الأساسية، ووصول جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى وسائل الإعلام بشكل عادل، وفتح حوار شامل".وبعد حل مجلس النواب في 21 فبراير الماضي، دعا الرئيس عبد المجيد تبون لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في محاولة لاستعادة زمام الأمور، في ظل عودة الحراك الاحتجاجي المناهض للنظام بعد عام على تعليقه بسبب كورونا.وبذلك، تنضم جبهة القوى الاشتراكية إلى صفوف أحزاب معارضة أخرى قررت مقاطعة الانتخابات. وكان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (معارضة علمانية) والحزب العمالي (تروتسكي) أعلنا عدم مشاركتهما فيها.ومنذ الإعلان عن هذه الانتخابات، يخرج متظاهرو الحراك كل أسبوع في الجزائر العاصمة وفي كثير من المدن الكبرى احتجاجا على "خارطة طريق النظام" التي قررت تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة دون مراعاة مطالب الحركة الاحتجاجية.وبعد عامين على رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة، يواصل الحراك المطالبة بتغيير جذري في "النظام" السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.